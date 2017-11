"Zasada przyjemności": Polskie, czeskie i ukraińskie gwiazdy w serialu Canal+

W Warszawie rozpoczęły się zdjęcia do "Zasady przyjemności" - międzynarodowego serialu kryminalnego na podstawie scenariusza Macieja Maciejewskiego, autora dwóch sezonów "Gliny", uznanego przez widzów i krytyków za najlepszy polski serial kryminalny wszech czasów.

Małgorzata Buczkowska (L) i Robert Gonera (C) to polskie gwiazdy serialu "Zasada przyjemności" /Apple Film Production /materiały prasowe

"Zasada przyjemności" to pierwsza w historii międzynarodowa koprodukcja serialowa krajów Europy Wschodniej. Pomysłodawcą i producentem wiodącym serialu jest Apple Film Production, a koproducentami czołowi nadawcy telewizyjni z Polski, Czech i Ukrainy. Zdjęcia do "Zasady przyjemności" będą realizowane w Warszawie, Odessie i Pradze. W rolach głównych wystąpi plejada polskich, czeskich i ukraińskich gwiazd.



Plaża w Odessie, ciepłe letnie popołudnie. Uwagę plażowiczów zwraca dryfująca samotnie łódka, wewnątrz której dwóch przerażonych pływaków odkrywa nagie, okaleczone ciało młodej kobiety. Tego samego dnia na Bulwarze Wiślanym w Warszawie wezwana do tajemniczej napaści policja dokonuje makabrycznego odkrycia w bagażniku opuszczonego samochodu. Czarną serię zdaje się potwierdzać kolejne dramatyczne znalezisko, odkryte przez aktorów w trakcie spektaklu na deskach praskiego teatru. Pozostawione przez morderców tropy zmuszają do współpracy trójkę śledczych z Polski, Ukrainy i Czech: Marię, Viktora i Serhija.



W głównych rolach wystąpi plejada polskich i zagranicznych gwiazd: Małgorzata Buczkowska ("Jestem twój", "Krew z krwi", "Głęboka woda"), wysoko ceniony za swój dorobek czeski aktor Karel Roden, znany z również z ról w hollywoodzkich produkcjach ("Krucjata Bourne’a", "Blade: Wieczny łowca II"), legenda ukraińskiego kina Sergiej Strelnikow ("Ekaterina"), Stiepe Erceg - niemiecki aktor o chorwackich korzeniach, znany choćby z nominowanego do Oscara filmu "Baader Meinhof" i "Edukatorów", Robert Gonera ( laureat Orła za najlepszą główną rolę męską w filmie "Dług"), Dawid Czupryński ("Kamienie na szaniec"), Mirosław Baka ("Reich", "Krótki film o zabijaniu"), Magdalena Boczarska ("Sztuka kochania", "Różyczka"), i Mirosław Haniszewski ("Jestem mordercą").

Zdjęcia do produkcji rozpoczęły się w październiku 2017 roku i będą realizowane do maja 2018 roku w Warszawie, Pradze i Odessie. Showrunnerem i reżyserem serialu jest Dariusz Jabłoński (m.in. "Wino truskawkowe", "Gry wojenne", "Fotoamator"), który będzie współpracował z autorami zdjęć z trzech krajów. W Polsce za zdjęcia odpowiada tegoroczny laureat Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych Paweł Dyllus ("Jestem mordercą", "Chce się żyć"). Nadzór scenograficzny sprawuje Wojciech Żogała (m.in. "Sztuka kochania", "Bogowie", "Edi", "Mój rower"), a kostiumy przygotowała Dominika Gebel ("Żyć, nie umierać", "Konwój"), za charakteryzacje odpowiada Anna Nobel-Nobielska (m.in. "Niewinne", "Papusza", "11 minut"). Producentkami są Violetta Kamińska i Izabela Wójcik.



Pomysłodawcą i producentem wiodącym serialu jest Apple Film Production ("Glina", "Szpiedzy w Warszawie", "Dzwony wojny"). "Zasada przyjemności" to pierwsza wspólna produkcja serialowa Polski, Ukrainy i Czech.