Zakończono zdjęcia do komedii "Miłość jest wszystkim"

Mateusz Damięcki szuka miłości, Patricia Kazadi śpiewa, Aleksandra Adamska wygląda jak Kate Hudson, a Leszek Lichota jak... Lech Wałęsa! Do tego Eryk Lubos, Agnieszka Grochowska i Maciej Musiał, który będzie musiał… zdecydować, komu oddać swoje serce. Zakończono zdjęcia do świątecznej komedii „Miłość jest wszystkim”.

Maciej Musiał i Joanna Kulig w scenie z filmu "Miłość jest wszystkim" /Ola Grochowska/Akson Studio /materiały dystrybutora

30 stycznia padł ostatni klaps na planie filmu "Miłość jest wszystkim". Wspólny projekt filmowy TVN i Akson Studio to komedia, której akcja dzieje się w Gdańsku w czasie grudniowych przygotowań do świąt. Reżyserem obrazu jest Michał Kwieciński, a w rolach głównych występują: Olaf Lubaszenko, Agnieszka Grochowska, Jan Englert, Eryk Lubos, Joanna Kulig, Mateusz Damięcki, Maciej Musiał, Leszek Lichota, Aleksandra Adamska, Julia Wyszyńska, Marcin Korcz i Joanna Balas. Dystrybutorem filmu jest Kino Świat, zaś premiera kinowa tytułu przewidziana jest na listopad 2018 roku.

Reklama

Święta to czas radości i spokoju, ale przygotowania do nich to wielki chaos, który potrafi zburzyć doskonałe plany. W najnowszej komedii "Miłość jest wszystkim" grudniowy czas przedświątecznej gorączki rozpocznie się wraz z przypłynięciem do miasta niezwykłego Świętego Mikołaja. Uruchomi to lawinę wyjątkowych zdarzeń. Romans z najpopularniejszym polskim piłkarzem spotka kobietę, której nikt nie nazwałby fanką futbolu. Zdrady i tajemnice zamieszają w niejednym małżeństwie, a dopracowany w każdym szczególe ślub będzie mieć zaskakujący finał.

"Miłość jest wszystkim": Nowe zdjęcia 1 13 Mateusz Damięcki w scenie z filmu "Miłość jest wszystkim" Autor zdjęcia: Ola Grochowska/Akson Studio Źródło: materiały dystrybutora 13

Oto nadchodzi czas życiowych zmian i świątecznej historii ku pokrzepieniu serc. Bo miłość jest wszystkim! Wystarczy tylko w nią uwierzyć - tak jak w Świętego Mikołaja, by stał się prawdziwy cud.

"W całej tej konstrukcji udało się zachować prawdę bohaterów. To są prawdziwi ludzie. Grają ich świetni aktorzy. Znalazłem się w doborowym gronie, w rękach wspaniałego reżysera. Jestem przekonany, że oprócz akcji będziemy mieć tutaj sporo fajnej - życiowej i ludzkiej prawdy" - przekonuje wcielający się w Świętego Mikołaja Olaf Lubaszenko.