Zabójcy wakacji! Filmowi bohaterowie, których nie chciałbyś spotkać na urlopie

Wraz z nadejściem lata nasze myśli uciekają w stronę plaży, morza i szalonych imprez w doborowym towarzystwie. Przy ich planowaniu niewyczerpanym źródłem inspiracji jest kino. Bo kto z nas nie chciałby spędzić gorącego wieczoru u boku pięknej Holly Golightly o ciele Audrey Hepburn, nieustraszonego Kapitana Ameryki postury Chrisa Evansa czy zakręconego Jacka Sparrowa obdarzonego urokiem Johnny'ego Deppa? Medal ma jednak dwie strony, a po tej drugiej kryją się seryjni mordercy, kanibale i psychopaci. Oto dziesięciu filmowych złoczyńców, których nie chcielibyśmy spotkać na swojej drodze.

Zdjęcie Anthony Hopkins otrzymał Oscara za rolę Hannibala Lectera /materiały prasowe

Hannibal Lecter

Absolutne pierwszeństwo należy się tu bohaterowi, który na dużym ekranie straszy już od ponad trzydziestu lat. Najpierw najsłynniejszy ludożerca w historii zyskał fizjonomię szkockiego aktora Briana Coxa w "Czerwonym smoku" Michaela Manna, później na wiele lat przywłaszczył sobie twarz Anthony'ego Hopkinsa, dzięki legendarnej kreacji w nagrodzonym pięcioma Oscarami "Milczeniu owiec", by w końcu na telewizyjnym ekranie przybrać wygląd duńskiej gwiazdy kina - Madsa Mikkelsena ("Hannibal"). Wraz z ewolucją postaci stworzonej wpierw na potrzeby literatury przez Thomasa Harrisa kolejne pokolenia widzów fascynowały się rozsmakowanym w ludzkim mięsie seryjnym mordercą.



Co najbardziej przeraża nas w Hannibalu Lecterze? W kreacji każdego z trójki aktorów, a w szczególności w wybitnej roli Hopkinsa, Hannibal to przede wszystkim bardzo kulturalny, inteligentny mężczyzna o manierach arystokraty. I chociaż nie są to cechy, które przeszkadzałyby nam w towarzyszu podróży, znając upodobania kulinarne Lectera, natychmiast dostajemy dreszczy. Nigdy nie wiadomo bowiem, kiedy ten dżentelmen stwierdzi, że nadszedł czas na kolejny posiłek...