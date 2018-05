Z ringu na ekran, czyli nie tylko "Drużyna A"

Amerykanie traktują gwiazdy wrestlingu jak bogów. Nic dziwnego, że upomina się o nich Hollywood. Losy niektórych z nich mogłyby służyć za scenariusz filmowy. Oto najciekawsze historie.

Hulk Hogan cieszy się popularnością na całym świecie AFP

Zawodowe zapasy, czyli wrestling, są widowiskiem, które łączy w sobie walkę, fabułę, choreografię, rekwizyty... Choć są reżyserowane, bywają niebezpieczne.

Wraca do walki!

Reklama

Hulk Hogan (Terry Gene Bollea) wypracował unikatowy styl: wchodzi na ring w okularach przeciwsłonecznych, bandance i koszulce, którą widowiskowo rozrywa, odsłaniając muskulaturę. Spodobało się to Sylvestrowi Stallone, który w 1982 roku zaprosił go do "Rocky 3" i tak rozpoczęła się ekranowa kariera Hulka.

Jednocześnie Hogan cały czas walczył w zawodach WWE. Z organizacji wykreślono go w 2015 roku za rasizm. Ale teraz 64-letni zawodnik zapowiada powrót do wrestlingu!



Tancerz i... twardziel

Z Hulkiem w ringu i na planie filmowym spotkał się Mr T. (Laurence Tureaud). On też wystąpił w "Rocky 3", a następnie dostał rolę sierżanta Bosco "B. A." Baracusa w serialu "Drużyna A". 22 maja aktor i wrestler skończy 66 lat. Grywa epizody w filmach, wziął udział w amerykańskim "Tańcu z gwiazdami". W kinowej wersji "Drużyny A" z 2010 roku nie zagrał.

Zastąpił go Quinton "Rampage" Jackson, zawodnik MMA i wrestlingu. Praca na planie filmowym nie podobała mu się. - Masz wokół siebie chmarę ludzi, którzy cały czas poprawiają ci włosy albo zakładają płaszcz, gdy robi się zimno. Nie chcę żadnego cholernego płaszcza! Jestem twardzielem! - opowiadał później. Na ekrany wraca, ale rzadko.

Zdjęcie Dwayne Johnson na premierze filmu "Baywatch. Słoneczny patrol" (2017) / AFP

Prezydent?

Życie gwiazdy filmowej spodobało się za to Dwayne’owi Johnsonowi. Ma na koncie role m.in. w "Królu Skorpionie" oraz "Szybcy i wściekli 8". Z roczną gażą szacowaną na ponad 64 mln dolarów, jest jednym z najlepiej opłacanych aktorów na świecie. Ale już myśli o zmianie branży: - Ja w wyborach prezydenckich? Początkowo żartowałem sobie na ten temat. Jednak za każdym razem, gdy o tym mówiłem, spotykało się to z autentycznym zainteresowaniem. Więc zacząłem myśleć na poważnie - przyznaje.

Tymczasem mężczyzna cieszy się z narodzin córeczki. Tiana Gia (ur. 23 kwietnia 2018) jest jego trzecim dzieckiem.

AJ