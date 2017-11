Yach Film Festiwal przenosi się do Opola

Po raz pierwszy w historii Yach Film Festiwal odbędzie się w Opolu. Gospodarzem wydarzenia, które startuje 8 grudnia, będzie Muzeum Polskiej Piosenki.

Yach Paszkiewicz podczas ubiegłorocznej edycji festiwalu /materiały prasowe

Yach Film Festiwal jest okazją do uchwycenia tego, co dzieje się na polskim rynku mediów muzycznych i uhonorowania najcenniejszych, najciekawszych, pionierskich i przełomowych prac. Jest także świadectwem niezwykłego tempa i bogactwa przemian, jakim podlega sztuka tworzenia teledysków w Polsce.

Reklama

Podczas 25 dotychczasowych festiwali wręczono kilkaset statuetek dla najlepszych artystów, którzy stworzyli niezapomniane obrazy ilustrujące dzieła muzyki popularnej, poważnej, alternatywnej czy jazzu. Laureatami YFF w poprzednich latach byli m.in. Bolesław Pawica za teledysk"Embarcacao" Kayah & Cesarii Evory, "Testosteron" Kayah, "Zaświeć miesiądzu" Adama Strugi, "Nie samym chlebem żyje człowiek" zespołu Piersi, "Ogrodniczka" zespołu Varius Manx, Maanam za teledysk "Po prostu bądź", Maciej Maleńczuk za teledysk "Wolność słowa", Tomasz Domański, Mikołaj Olizar-Zakrzewski i Łukasz Partyka za teledysk "Deszcz na betonie" Taco Hemingwaya.

- W tym roku na statuetki mają szanse twórcy kilkuset obrazów. Z roku na rok ta wzrasta. Pamiętam, że w 1989 r. mieliśmy zgłoszenia od 44 osób, a teraz średnio 300 - 400. To dowód na to, jak dynamicznie nasz festiwal się rozwija, a wraz z tym zainteresowanie - mówi Yach Paszkiewicz, twórca Yach Film Festiwal.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia jest konkurs, w którym wybierany jest najlepszy polski teledysk wyprodukowany w ciągu 12 miesięcy poprzedzających festiwal. Nagrodą główną przyznawaną w konkursie jest Grand Prix za najlepszy teledysk 2017 roku. Przyznane zostaną także wyróżnienia w kategoriach: reżyseria, montaż, zdjęcia, scenariusz, plastyczna aranżacja przestrzeni, kreacja aktorska, animacja oraz Drewniany Yach.

W tym roku, po raz pierwszy w historii festiwalu, swój ulubiony teledysk wybiorą mieszkańcy Opola.

Dotychczas festiwal organizowano w Bydgoszczy i Gdańsku. W tym roku przeniesiono go do Opola. Jakie ma to znaczenie dla miasta wyjaśnia Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki:

- Główną korzyścią dla Opola jest sam fakt, że festiwal z 25-letnią tradycją wpisze się w "festiwalową" mapę naszego miasta. Dla Muzeum Polskiej Piosenki współorganizacja imprezy to oczywiście prestiż i szansa na wzbogacenie zbiorów o kilkaset wideoklipów rocznie. Miasto i nasza instytucja pokryją częściowo koszty przedsięwzięcia, jednak przede wszystkim muzeum udostępni swoje wnętrze, sprzęt i częściowo zapewni ekipę do zrealizowania festiwalu. Nasza otwartość na tego typu przedsięwzięcia była sygnałem dla Roberta Sojki z Netroom.Pro i "Yacha" Paszkiewicza, organizatorów Yach Film Festiwal. Stąd pomysł na współpracę, którą rozpoczęliśmy od Yachoteki, czyli przeglądu nagrodzonych wideoklipów z ostatnich 25 lat. Wydarzenie towarzyszyło tegorocznemu 54. KFPP. Nie bez znaczenia jest też to, że "Yach" Paszkiewicz - reżyser, autor setek teledysków i współtwórca festiwalu zachwycił się Muzeum Polskiej Piosenki. Stwierdził, że festiwal czekał wiele lat na takie miejsce: nowoczesne, multimedialne, ale przede wszystkim dedykowane polskiej piosence.

W ramach 26. Yach Film Festiwal, 14 września 2017 r., na opolskim rynku wystartowała cykliczna impreza tzw. Yachoteka. Ojciec polskiego teledysku Yach Paszkiewicz wraz z dziennikarzem radiowej Trójki Tomaszem Żądą opowiadali o tym, co działo się z polskim teledyskiem wczoraj, dziś i co czeka go w przyszłości. Zaprezentowali dorobek Yach Film Festiwal na przestrzeni 25 lat, najlepsze obrazy filmowe w połączeniu z dobrą polską muzyką, artystów, którzy mieli największy wpływ na to, jak teledyski rozwijały się przez lata, a także ogłosili konkurs na najlepszy teledysk 25-lecia.

W programie 26. Yach Film Festiwal przewidziano m.in. spotkania z twórcami, nocne zwiedzanie Muzeum Polskiej Piosenki, warsztaty tworzenia teledysków, panel dyskusyjny i uroczystą galę, podczas której wręczone zostaną nagrody.