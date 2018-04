Wyznanie Stevena Spielberga 25 lat po premierze "Listy Schindlera"

Podczas dyskusji towarzyszącej specjalnemu pokazowi "Listy Schindlera" na nowojorskim Tribeca Film Festival Steven Spielberg podzielił się wyjątkowym wspomnieniem związanym z realizacją tego obrazu. Przyznał, że niezwykłym wsparciem był dla niego w tamtym czasie aktor Robin Williams.

Niezwykłe wyznanie Stevena Spielberga - Tribeca Film Festival, 26 kwietnia 2018 /Mike Coppola /Getty Images

W specjalnym pokazie, zorganizowanym 25 lat po premierze, poza Spielbergiem udział wzięli m.in. aktorzy tacy jak Liam Neeson i Ben Kingsley.



Reżyser podkreślił, że żaden z filmów, które stworzył po "Liście Schindlera", nie przyniósł mu takiej dumy i satysfakcji.



Spielberg przyznał, że praca nad filmem była dla niego trudnym emocjonalnie przeżyciem. Ogromną pomocą były dla niego cotygodniowe telefony od Robina Williamsa - aktora z wielkim talentem komediowym.



"Robin wiedział, przez co przechodzę i raz w tygodniu, o wyznaczonej porze dzwonił do mnie i wykonywał 15-minutowy stand-up do słuchawki" - opowiadał Spielberg cytowany przez "IndieWire". "Śmiałem się histerycznie, bo tak bardzo potrzebowałem odreagowania" - przyznał.

Spielberg zdradził, że te wyjątkowe rozmowy telefoniczne nigdy nie kończyły się zwykłym pożegnaniem. "Robin zawsze rozłączał się w momencie, kiedy śmiałem się najgłośniej" - przyznał.



Zdjęcie Embeth Davidtz, Steven Spielberg, Liam Neeson, Sir Ben Kingsley i Caroline Goodall - 25 lat po premierze filmu "Lista Schindlera", Tribeca Film Festival 2018 / Theo Wargo / Getty Images

"Lista Schindlera" to film oparty na faktach. Opowiada o wydarzeniach z czasów II wojny światowej, których głównym bohaterem jest Oskar Schindler - niemiecki przemysłowiec, który uratował ponad 1000 Żydów.



Wideo "Lista Schindlera" (1993): Official Trailer - Steven Spielberg Movie HD

Film zdobył wiele nagród - Oscarami wyróżnieni zostali m.in. reżyser, a także autor zdjęć Janusz Kamiński czy twórca scenografii Alan Starski.