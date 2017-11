Wystawa prac Davida Lyncha w Toruniu

Wernisaż z udziałem amerykańskiego reżysera filmowego Davida Lyncha otworzy 12 listopada wystawę jego prac plastycznych w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Prezentacja mniej znanego dorobku artysty będzie wydarzeniem towarzyszącym 25. edycji festiwalu Camerimage.

David Lynch AFP

Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, który w dniach 11-18 listopada odbędzie się w Bydgoszczy, zapowiadają spotkanie z Lynchem oraz jego wystawę "Silence and Dynamism" jako jeden z najważniejszych punktów tegorocznej edycji.

- David Lynch będzie gościem festiwalu. Będzie też prezentował swoje prace malarskie, graficzne, fotograficzne, rysunkowe, a także muzyczne, filmowe, design w CSW w Toruniu. To jest gigantyczna wystawa. Zaprezentujemy tam około 350 prac i prawie całą jego twórczość filmową, całą jego twórczość muzyczną. Jest to gratka dla wszystkich, którzy kochają Lyncha - powiedział podczas konferencji prasowej zapowiadającą tegoroczną edycję twórca i dyrektor Camerimage Marek Żydowicz.

W dziedzinie filmu Lynch realizował się na różnych polach i w różnych formach będąc twórcą filmów kinowych, eksperymentalnych, seriali telewizyjnych, reklam, a także wideoklipów. Mniej znana jest jego twórczość malarska, graficzna, fotograficzna, rysownicza czy kompozytorska. Zaplanowana w CSW w Toruniu wystawa ma być największą na świecie ekspozycją tych aktywności artystycznych reżysera. Goście wystawy, którą będzie można podziwiać do 18 lutego, zapoznają się z ok. 350 pracami twórcy. O przekrojowości ekspozycji świadczy fakt, że w galerii sztuki pojawią się m.in. rysunki z lat 50. XX wieku, obrazy z lat 60., jak również prace z tego roku. Na ścianach zawisną obrazy olejne, akwarele, rysunki, fotografie, litografie, a zwiedzający będą mogli się także zaznajomić z utworami muzycznymi, fotografiami, reklamami, filmami krótkometrażowymi oraz wideoklipami.

- Na wernisażu będą tłumy ludzi. Jak my ogłosiliśmy kilka miesięcy temu, że David Lynch będzie miał wystawę, to w krótkim czasie drogą internetową zarejestrowało się ponad 2 tys. osób, żeby wziąć udział w tym wernisażu. Ze względów bezpieczeństwa dyrektor CSW Wacław Kuczma prosił mnie, aby jakoś opanować tę sytuację. Nie będzie to łatwe, bo wiadomo, że jak nadarza się taka sytuacja, a David jest w tej chwili na topie i sam jest przerażony tym, co się wokół niego dzieje - dodał dyrektor festiwalu.

Kuratorem wystawy jest Żydowicz. Organizatorami są CSW "Znaki Czasu" oraz Fundacja Tumult. Wystawa otrzymała dofinansowanie z Urzędu Miasta Torunia oraz z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Amerykanin jest przede wszystkim uznanym reżyserem filmowym, słynącym z kontrowersyjnych obrazów kinowych. W jego dorobku można znaleźć m.in. filmy "Człowiek słoń", "Diuna", "Blue Velvet", "Dzikość serca" czy "Prosta historia", a także serial "Miasteczko Twin Peaks".



Lynch był cztery raz nominowany do Oscara, zdobył Złotą Palmę Festiwalu w Cannes i dwukrotnie nagrodę Cesara. Pierwszy raz odwiedził Polskę w 2000 roku, gdy odebrał Nagrodę dla Reżysera za Szczególną Wrażliwość Wizualną przyznaną przez Festiwal Camerimage.