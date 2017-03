"Wybawienie": Wiara wymaga ofiar

"Wybawienie" to już trzecia, po "Kobiecie w klatce" i Zabójcach bażantów", ekranizacja bestsellerowej serii książek skandynawskiego autora - Jussi Adler-Olsena. Tym razem detektywi Departamentu Q będą musieli stawić czoła psychopacie, który bezwzględnie wykorzystuje głęboką wiarę religijną swoich ofiar. Film pojawi się w polskich kinach 28 kwietnia.

Fares Fares i Nikolaj Lie Kaas w scenie z "Wybawienia" /materiały dystrybutora

Hans Petter Moland - reżyser "Wybawienia" - to uznany na świecie twórca, który ma na swoim koncie takie produkcje jak: "Pewien dżentelmen" i "Obywatel roku" - ze Stellanem Skarsgårdem w roli głównej. Oto co mówi o swoim najnowszym filmie: "To filmowa opowieść o wierze - a także o rzeczach wynikających z jej braku. To historia dwóch przyjaciół policjantów, którzy nigdy dotąd nie rozmawiali ani o religii, ani kwestiach wiary. Niespodziewanie okazuje się, że ich podejście do tych spraw może mieć kluczowe znaczenie w prowadzonym śledztwie. Fabuła 'Wybawienia' przemieszcza się pomiędzy różnymi grupami religijnymi oraz klasami społecznymi, a sam film staje się ostatecznie przestrzenią do niezwykłych interakcji między ludźmi, którzy w dzisiejszej, współczesnej Europie zdają się egzystować w równoległych rzeczywistościach. Co oczywiste, opowiadana w 'Wybawieniu' historia jest również rozrywkowa - to trzymający w napięciu dreszczowiec, nieograniczony żadnymi ustalonymi regułami gatunkowymi".



"Mam głęboką nadzieję, że udało mi się przedstawić kilka zagadnień kluczowych dla przyszłości współczesnej Europy" - kontynuuje Moland. I dodaje: "Abstrahując od oczywistych zalet filmu, czyli ekscytującej historii oraz elementów trzymających w napięciu, uważam, że 'Wybawienie' staje się w pewnym momencie filmem niepokojącym i zmuszającym widza do opuszczenia swego komfortowego świata. Kwestie wiary oraz kruchości ludzkiego życia są bardzo istotne nie tylko w dzisiejszym świecie. Nie można o tym zapominać".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wybawienie" [trailer] materiały dystrybutora

Wszystko to w ekranizacji trzeciego już bestsellerowego kryminału napisanego przez mistrza gatunku - Jussiego Adler-Olsena - autora stawianego na równi z Henningiem Mankellem, Stiegiem Larssonem i Jo Nesbø, który ma na koncie wszystkie najważniejsze nagrody literackie Skandynawii, w tym prestiżowy Szklany Klucz. W pierwszy weekend wyświetlania w kinach w Danii film odnotował najlepszy od 15 lat wynik otwarcia dla krajowej produkcji.

Detektyw Carl i jego pomocnik Assad z Departamentu Q nie raz już udowodnili, że nie ma czegoś takiego jak sprawy, których nie da się rozwiązać. W ich ręce trafia zamknięta w butelce tajemnicza wiadomość. Tekst liczy sobie 8 lat, a całość napisana jest dziecięcym pismem przy pomocy ludzkiej krwi. Carl i Assad trafiają na trop grupy religijnych fanatyków, którzy nigdy nie zgłosili zaginięć swoich podopiecznych. Detektywi rozpoczynają śmiertelnie niebezpieczną grę z psychopatycznym mordercą, który wystawi wiarę bogobojnych rodziców na najwyższą próbę.