"Wszystko albo nic": Ekranizacja słowackiego bestsellera

17 marca do kin wchodzi filmowa wersja książki "Wszystko albo nic", koprodukcja polsko-czesko-słowacka z Michałem Żebrowskim, Pawłem Delągiem oraz znaną z "Gorejącego krzewu" i "Janosika. Prawdziwej historii" Tatianą Pauhofovą w rolach głównych.

Główne role we "Wszystko albo nic" grają Paweł Deląg, Tatiana Pauhofova i Michał Żebrowski /materiały dystrybutora

"Wszystko albo nic" to historia dwóch przyjaciółek i ich miłosnych perypetii. Linda jest właścicielką małej księgarni w centrum Pragi. Wanda zaś to prawdziwa mistrzyni w wyciąganiu pieniędzy od ludzi, którym mówi, jakimi kolorami muszą się otaczać, by mieć szczęśliwe życie. Linda jest samotną matką, życie Wandy toczy się wokół kochanków, których zmienia jak sukienki... Do ich szczęśliwego życia wkracza jednak Jakub. Mężczyzna zburzy losy obu kobiet i na zawsze zmieni ich życie.

Reklama

"Wszystko albo nic" jest ekranizacją powieści Evy (Evity) Urbaníkovej, najpopularniejszej i najlepiej sprzedającej się słowackiej pisarki. Każda z jej czternastu książek została bezkonkurencyjnym bestsellerem. Łącznie pisarka sprzedała już milion egzemplarzy swoich powieści.



Pierwszą i dziś legendarną książkę wśród kobiecej publiczności, czyli "Wszystko albo nic" napisała w roku 2007. Do dziś sprzedało się jej ponad 200 tysięcy egzemplarzy na rynku słowackim. Książka swoją premierę w Polsce będzie miała 5 marca, czyli niecałe dwa tygodnie przed premierą filmu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wszystko albo nic" [trailer] materiały dystrybutora

Urbaníková jest założycielką wydawnictwa Evitapress, które wydało już ponad 150 pozycji książkowych, a także redaktorem naczelnym czasopisma "Evita magazín". Ponadto prowadzi talk-show w słowackim Rádio Expres "Wszystko, co chciałam wiedzieć o...". To wywiady ze znanymi osobami ze świata kultury, muzyki, telewizji, sztuki i sportu. Program ten w każdą niedzielę gromadzi 400 tysięcy słuchaczy, co daje mu pierwsze miejsce pod względem słuchalności.

Urbaníková, która urodziła się 3 marca 1976 roku w Zilinie, mieszka obecnie w Bratysławie - gdzie studiowała dziennikarstwo - wraz z partnerem Pawłem, pochodzącym z czeskich Północnych Moraw, wspólnie wychowując piątkę dzieci - córki Lindę, Klarkę i Karolinkę oraz synów Filipa i Jakuba. Linde i Filipa ma z pierwszego małżeństwa, córki Klarzę i Karolinę wniósł do jej życia jej partner Paweł, syna Jakuba urodziła w październiku 2016.



Evita zna swoich czytelników i potrafi poruszyć ich opowieścią, prawdziwymi emocjami oraz bezpośrednim językiem. Jej życiowe perypetie, książki oraz czasopismo, stały się inspiracją dla wielkiej rzeszy Słowaczek.