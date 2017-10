Wręczono nagrody miesięcznika "Teatr"

Reżyser Anna Augustynowicz, aktorzy Magda Grąziowska i Grzegorz Falkowski, oraz twórcy spektaklu "Wieloryb The Globe" zostali wyróżnieni tegorocznymi nagrodami miesięcznika "Teatr"; wręczono je w piątek w Warszawie.

Uroczystość odbyła się w piątek w warszawskim Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.

- Cieszę się, że w tym czasie, w którym przychodzi nam teraz żyć, dopuszczony został do głosu Gombrowicz - z jego zajmowaniem się formą, z jego filozofią, z tym jak bardzo jest on nam wszystkim potrzebny - powiedziała Anna Augustynowicz, wyróżniona Nagrodą im. Konrada Swinarskiego dla najlepszego reżysera, za "Ślub" Witolda Gombrowicza zrealizowany z aktorami dwóch teatrów - Teatru Współczesnego w Szczecinie i Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Jak podkreśliła Augustynowicz odbierając nagrodę, sztuka ta stanowi "ważny traktat o teatrze, ale też o naszym społeczeństwie, z którym przychodzi nam się borykać każdego dnia".

Za najlepszą kreację aktorską w sezonie 2016/17 uznano tytułową rolę Magdy Grąziowskiej - w wyreżyserowanym przez Grzegorza Wiśniewskiego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - spektaklu "Harper" wg dramatu "Harper Regan" Simona Stephensa. Aktorka, wyróżniona Nagrodą im. Aleksandra Zelwerowicza, powiedziała, że jest wdzięczna, iż "ma możliwość robienia teatru bez skrępowania politycznymi układami". - Dziękuję za wolność i tej wolności życzę wszystkim aktorom, zwłaszcza dzisiaj - dodała.

Tą samą nagrodą uhonorowano Grzegorza Falkowskiego - Henryka w "Ślubie" Witolda Gombrowicza w reżyserii Anny Augustynowicza. "Z każdym zagranym spektaklem ten Henryk się tworzy, te sensy się tworzą, i mam nadzieję, że będą się cały czas odnajdywały i że to, co Ania (Augustynowicz - PAP) puściła w ruch, cały czas będzie dokądś dążyć. To jest skarb, który od Ani i od jej teatru dostałem" - powiedział Falkowski.

Z kolei twórcy spektaklu "Wieloryb The Globe", sztuki "o unikalnej wartości artystycznej i humanistycznej", uhonorowali zostali Nagrodą Specjalną miesięcznika "Teatr". Wyróżniono: Krzysztofa Globisza, Mateusza Pakułę, Evę Rysovą, Martę Ledwoń, Zuzannę i Antonisa Skoliasów, Marcina Chlandę, Cezarego Tomaszewskiego i Mateusza Wajdę"; spektakl wyprodukowano w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie i Teatrze Starym w Lublinie.

Jak podkreślono w laudacji, w spektaklu "powoli, jak prowadzeni za rękę wchodzimy w wewnętrzny świat wybitnego aktora, którego nagła choroba pozbawiła pamięci, mowy, uczuć w stopniu większym niż przeciętnego człowieka, bo większy był zakres tych doświadczeń w jego scenicznym życiu".

Nawiązano w ten sposób do sytuacji Krzysztofa Globisza, który zmaga się ze skutkami choroby, a jego udział w spektaklu jest formą terapii. "Wchodzimy w ten świat, by poznać mroki afazji, zarazem jednak, by razem z aktorem, krok po kroku, odkrywać cud życia w jego najprostszych przejawach" - podkreśliło jury w uzasadnieniu.

Jury w składzie: przewodniczący Jacek Kopciński, Jacek Cieślak, Wojciech Majcherek, Jacek Wakar, Kalina Zalewska ogłosiło laureatów tegorocznych nagród miesięcznika "Teatr" na początku września br.

Nagroda im. Konrada Swinarskiego dla najlepszego reżysera sezonu teatralnego jest przyznawana od 1976 r. Nagrody im. Aleksandra Zelwerowicza dla najlepszej aktorki i najlepszego aktora minionego sezonu teatralnego ustanowiono przy okazji XXIV Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu; przyznawane są od 1984 roku.