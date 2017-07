"Wonder Woman 2" trafi do kin w grudniu 2019

Sequel filmu "Wonder Woman" trafi na ekrany kin 13 grudnia 2019 - poinformowała wytwórnia Warner Bros.

Gal Gadot jako Wonder Woman /materiały dystrybutora

"Wonder Woman" w reżyserii Patty Jenkins z tytułową rolą Gal Gadot okazał się wielkim kinowym hitem. W ciągu dwóch miesięcy od premiery produkcja zarobiła prawie 800 milionów dolarów.

Reklama

Nad scenariuszem sequela Patty Jenkins pracuje wspólnie z Geoffem Johnsem.

Akcja kontynuacji przygód Wonder Woman nie będzie rozgrywać się, jak w przypadku pierwszego filmu, w czasie I wojny światowej; twórcy chcą jednak, aby ekranowe wydarzenia mnie były umiejscowione we współczesności.

Reżyserka "Wonder Woman", Patty Jenkins, przyznała tuż po premierze, że chce przenieść akcję sequela z Europy do Stanów Zjednoczonych. Wytwórnia Warner Bros. wciąż nie podjęła jednak decyzji, czy to właśnie Jenkins stanie za kamera kolejnego filmu serii.

Pewne jest jednak to, że kreację Wonder Woman powtórzy Gal Gadot.



Urodzona w Izraelu miała wcielić się w komiksową superbohaterkę w trzech filmach. Jako Wonder Woman zadebiutowała w filmie "Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości" (2016). Rok później na ekrany trafiła "Wonder Woman", w którym jej protagonistka jest już główną bohaterką produkcji. W listopadzie w kinach pojawi się kolejna odsłona cyklu Marvela - "Liga Sprawiedliwości".