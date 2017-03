Wojciech Młynarski nie żyje. Artysta miał 76 lat

15 marca po długiej chorobie zmarł Wojciech Młynarski - poeta, reżyser, wykonawca piosenki autorskiej oraz satyryk. Artysta miał 76 lat.

Wojciech Młynarski zmarł w wieku 76 lat /VIPHOTO /East News

Wiadomość o śmierci Młynarskiego podała jego córka, Paulina Młynarska.

"Dziś (15 marca - przyp. red.) o godzinie 20.40, po bardzo długiej chorobie umarł nasz tata Wojciech Młynarski. Bardzo prosimy media o danie nam czasu na przeżycie tego w pokoju. Paulina, Agata i Jan Młynarscy" - czytamy.



"Dzisiaj o godz. 20.40 zmarł mój tata Wojciech Młynarski.Trzymałem go za rękę. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali jego i nas przez ostatnie 15 miesięcy. Proszę puścić sobie jakiś jego kawałek i wspomnieć przez chwilę" - napisał Jan Młynarski.



Wojciech Młynarski był najbardziej znany jako kompozytor i autor tekstów piosenek. Tłumaczył również teksty zagranicznych bardów - na swoim koncie miał przekłady utworów George'a Brassensa. Był również jednym z najbardziej cenionych polskich satyryków, twórcą wielu kabaretowych przebojów jak "W Polskę idziemy", "Po prostu wyjedź w Bieszczady", "Ludzie to kupią", czy "W co się bawić".

Jego piosenki "Światowe życie", "Och, ty w życiu", "Żorżyk gitarzysta basowy", "Prześliczna wiolonczelistka", "Moje serce to jest muzyk" nuciła cała Polska. Największą popularnością cieszył się jego przebój "Jesteśmy na wczasach". Ale sam Młynarski powiedział w jednym z wywiadów: "Nienawidziłem tej piosenki, bo gdziekolwiek się pojawiłem, to musiałem ją śpiewać. Myślałem: 'Boże kochany, cokolwiek bym nie napisał, to już tego nie przeskoczę'".

Urodził się 26 marca 1941 roku w Warszawie. W 1963 roku ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas studiów związał się z klubem studenckim Hybrydy, w którym udzielał się w kabarecie i teatrze. Później współpracował z Kabaretem Dudek oraz Kabaretem Owca.

Zasłynął ze swoich autorskich recitali. Od 1963 roku cyklicznie uczestniczył w Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wielokrotnie był nagradzany za swoją twórczość. W 2008 roku na festiwalu został uhonorowany Nagrodą Grand Pix, Polskie Radio przyznało mu Diamentowy Mikrofon, a Fundacja Kultury Polskiej wręczyła nagrodę Złotego Berła w wysokości 110 tys. złotych.

Od początku swojej kariery związany był z Telewizją Polską. W latach 60. rozpoczął pracę w telewizyjnej redakcji rozrywki. Jednym z najbardziej znanych cykli, jakie wtedy stworzył, była seria piosenek - "Porady sercowe". Jedna z nich, zatytułowana "Polska miłość" weszła do klasyki repertuaru poety.

W latach 70. Młynarski tworzył libretta operowe i musicalowe, między innymi "Henryk VI na łowach", "Cień" czy "Awantura w Recco". Współpracował również z teatrem Ateneum, w którym dawał własne recitale autorskie, oparte na twórczości Brela, Hemara, Ordonki i Wysockiego. Ponadto przekładał na język polski piosenki z zagranicznych musicali, między innymi - "Jesus Christ Superstar" i "Chicago".

W 2000 roku otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności w ruchu studenckim, oraz za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej z okazji jubileuszu 50-lecia ZSP. Ponadto podczas V Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach odcisnął swoją dłoń na Promenadzie Gwiazd. W 2011 roku odebrał specjalna nagrodę Złotego Fryderyka za całokształt twórczości.

10 marca 2017 roku francuska minister kultury i środków przekazu odznaczyła satyryka i autora piosenek Orderem Sztuki i Literatury za "wkład i zaangażowanie na rzecz kultury francuskiej".

"To jest coś w rodzaju takiego pomieszania, że intencja jest publicystyczna, ale w niektórych utworach to pozostaje publicystyką śpiewaną, a w niektórych utworach publicystyka miesza się ze sformułowaniami poetyckimi i to przemieszanie daje bardzo dobre efekty" - tłumaczył Młynarski podczas wywiadu dla Polskiego Radia.

Młynarski był dwukrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była Adrianna Godlewska (wzięli ślub w 1964 roku). Ich dziećmi byli: Agata, Paulina (obie dziennikarki i prezenterki telewizyjne) oraz Jan (muzyk). Po raz drugi ożenił się z Jadwigą (rozwiedli się w 2008 roku).