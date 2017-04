Witold Pyrkosz nie żyje. Aktor zmarł w wieku 90 lat

Nie żyje znany aktor Witold Pyrkosz. Publiczności znany był dzięki charakterystycznym rolom, przede wszystkim Jędrusia Pyzdry w "Janosiku", Balcerka w serialu "Alternatywy 4", Duńczyka w kultowym "Vabanku", a w ostatnich latach Lucjana Mostowiaka w serialu "M jak miłość".

Zdjęcie Witold Pyrkosz na planie "M jak miłość" (2013) /AKPA

Witold Pyrkosz od kilkunastu lat dla widzów był przede wszystkim Lucjanem Mostowiakiem, seniorem rodu, podporą rodziny i najlepszym dziadkiem na świecie w "M jak miłość". 24 grudnia 2016 roku obchodził 90. urodziny.

Informacja o śmierci aktora pojawiła się na oficjalnym fanpage'u serialu "M jak miłość".



"Odszedł cudowny człowiek, nasz wspaniały mistrz i wielki przyjaciel. A wraz z nim odeszła cząstka każdego z nas... Pozostaje ogromna pustka, nieopisany smutek i żal. Dziękujemy Ci, Witku, za każdą piękną chwilę. Będziemy bardzo tęsknić i nigdy nie zapomnimy" - napisano na fanpage'u.



Zdjęcie Witold Pyrkosz/fot. Piotr Wygoda / East News

Witold Pyrkosz urodził się w 1926 roku. Jak wspominał, na życzenie babci w akcie urodzenia wpisano datę 1 stycznia 1927. Wszystko po to, by nie musiał wcześniej iść do wojska. W 1954 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę teatralną w Krakowie. Zaraz potem rozpoczął pracę w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Po roku zaczął występować w Teatrze Ludowym w Krakowie, gdzie bawił do 1964. Na ekranie debiutował już dwa lata po uzyskaniu dyplomu w filmie "Cień" w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.