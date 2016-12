Witold Pyrkosz kończy 90 lat

24 grudnia Witold Pyrkosz obchodzi 90. urodziny. Publiczności znany jest dzięki charakterystycznym rolom, przede wszystkim Jędrusia Pyzdry w "Janosiku", Balcerka w serialu "Alternatywy 4" oraz Duńczyka w kultowym "Vabanku". Od kilkunastu lat dla widzów jest jednak przede wszystkim Lucjanem Mostowiakiem, seniorem rodu, podporą rodziny i najlepszym dziadkiem na świecie w "M jak miłość".

Zdjęcie Witold Pyrkosz to chodząca legenda polskiego kina /Paweł Wrzecion /MWMedia

Witold Pyrkosz urodził się w 1926 roku. Jak wspomina, na życzenie babci w akcie urodzenia wpisano datę 1 stycznia 1927. Wszystko po to, by nie musiał wcześniej iść do wojska. W 1954 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę teatralną w Krakowie. Zaraz rozpoczął pracę w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Po roku zaczął występować w Teatrze Ludowym w Krakowie, gdzie bawił do 1964. Na ekranie debiutował już dwa lata po uzyskaniu dyplomu w filmie "Cień" w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.