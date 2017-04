Wiktor Zborowski nagrodzony na festiwalu "Animocje"

Wiktor Zborowski odebrał w niedzielę, 23 kwietnia, w Bydgoszczy nagrodę za osiągnięcia w dubbingu filmowym podczas Festiwalu Filmów Animowanych "Animocje". Organizatorzy uhonorowali go w dniu otwarcia imprezy. Laureat podkładał głos m.in. pod postacie Mufasy w "Królu Lwie" oraz Gandalfa Szarego w "Hobbicie".

"Jestem niezmiernie zaskoczony tą nagrodą. Nie marzyłem o niej, gdyż do niedawna nie wiedziałem o istnieniu wyróżnienia w Polsce za osiągnięcia w dubbingu. Kiedyś była to niezwykle żmudna praca, bo wszyscy aktorzy musieli razem nagrywać głosy i było wiele powtórzeń. Teraz technologia poszła na tyle do przodu, że każdy nagrywany jest indywidualnie i jest o wiele prościej" - powiedział PAP w Bydgoszczy Zborowski.



"Są koledzy po fachu, którzy robią to na co dzień - znacznie częściej niż ja. Jestem od lat zapraszany do specjalnych ról dubbingowych. Nie wiem czy jest to głównie zasługa mojej dykcji i tonu głosu, ale rzeczywiście kiedyś były to elementarne cechy warsztatu aktora" - mówił Zborowski.

Wcześniej nagrodę "Animocji" za osiągnięcia w dziedzinie dubbingu otrzymali Jarosław Boberek, Joanna Jabłczyńska i Arkadiusz Jakubik.

Międzynarodowy festiwal poświęcony filmom animowanym odbywa się w po raz siódmy. W tym roku jego motywem przewodnim jest animacja japońska. Niedzielne otwarcie festiwalu poprzedził trzydniowy prolog.

Organizatorzy zapewniają, że do 29 kwietnia goście festiwalu zobaczą "szerokie spektrum japońskiego kina animowanego". Zamierzają sięgnąć również do innych form wyrazu niż znane najbardziej na całym świecie "anime". W szranki o nagrody konkursowe stanęło 86 filmów krótkometrażowych - 33 w konkursie międzynarodowym oraz 15 w konkursie najnowszych filmów polskich, a 39 w podzielonym na sekcje konkursie filmów dla dzieci. Zaplanowano również projekcje pełnometrażowych animacji japońskich m.in. przedpremierowy pokaz "Czerwonego żółwia" w reżyserii Michaela Dudok de Wita.

Organizatorem wydarzenia jest Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy a honorowym patronatem objęła je Ambasada Japonii w Polsce.

Zborowski ur. w 1951 r. jest aktorem teatralnym, filmowym, radiowym i dubbingowym. Występował m.in. na deskach Teatru Narodowego, Teatru Kwadrat, Teatru na Woli i Teatru Ateneum. Grał w sztukach reżyserowanych przez Jerzego Grzegorzewskiego, Gustawa Holoubka czy Adama Hanuszkiewicza. Na małym ekranie widzowie mogli go podziwiać m.in. w "Czterdziestolatku", "C.K. Dezerterzy", "Złocie Dezerterów" czy "Ogniem i mieczem". W nowym filmie Agnieszki Holland "Pokot" nagrodzonym w Berlinie Srebrnym Niedźwiedziem zagrał rolę Świętopełka Świerszczyńskiego "Matoga". Podkładał głos pod postacie m.in. Mufasy w "Królu Lwie", Obelixa, Gandalfa Szarego w "Hobbicie".