"Wieża. Jasny dzień" Jagody Szelc na Berlinale

Film „Wieża. Jasny dzień.” w reżyserii Jagody Szelc został wyselekcjonowany i zostanie zaprezentowany zagranicznej publiczności w ramach sekcji Forum podczas 68. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Berlinale, która odbędzie się w dniach 15-25 lutego.

Główne bohaterki filmu "Wieża. Jasny dzień" /Centrala /materiały prasowe

To jedyny polski film w sekcji. Forum skupia dzieła awangardowe i eksperymentalne oraz eseje, długoletnie obserwacje, polityczne reportaże i kinematograficzne pejzaże warte odkrycia - słowem: jest to najodważniejsza sekcja Berlinale. W Forum doceniane są zarówno filmy fabularne jak i dokumentalne. Organizatorzy Berlinale wybierają do sekcji Forum filmy balansujące na granicy kina i sztuki.

"Wieża. Jasny dzień." Jagody Szelc, thriller psychologiczny, to objawienie Festiwalu Filmowego w Gdyni. Film został uhonorowany nagrodą za debiut reżyserski i nagrodą za najlepszy scenariusz . Reżyserka otrzymała też Paszport "Polityki" w kategorii Film za 2017 rok.



W uzasadnieniu paszportowej nominacji do Paszportu Polityki przez Małgorzatę Sadowską czytamy, że Szelc w swoim filmie "egzorcyzmuje rodzinę i Polskę, przywołuje duchy, wprowadza w trans, wybudza uśpione w ludziach i pejzażu energie, leczy traumy".

Na parę dni przed uroczystością Komunii Świętej - małżeństwo Mulę (Anna Krotoska) i Michała (Rafał Cieluch) z kilkuletnim dzieckiem Niną odwiedza niecodzienny gość: niewidziana przez rodzinę od lat młodsza siostra Muli - Kaja (Małgorzata Szczerbowska), która jest biologiczną matką dziewczynki. Czy Kaja będzie starał się odzyskać dziecko? Rodzinie jej zachowanie wydaje się co raz bardziej dziwne. Wokół także dochodzi do wydarzeń, które trudno wyjaśnić. Kościelna uroczystość się zbliża, a atmosfera między siostrami gęstnieje. Wkrótce ma się okazać, że istnieje inny ważniejszy powód, dla którego Kaja wróciła.



"Uważam film Szelc za jeden z najoryginalniejszych debiutów ostatnich lat w polskim kinie. Jego pokaz będzie wielkim wydarzeniem" - powiedział o filmie krytyk filmowy Michał Oleszczyk.

Kinowa premiera "Wieży. Jasnego dnia" jest zaplanowana na 23 marca.