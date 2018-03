Wielkie powroty na Krakowskim Festiwalu Filmowym

Trzech zupełnie różnych twórców z trzema zupełnie różnymi opowieściami - łączy ich to, że w Krakowie już zwyciężali, a na Festiwal powracają ze swoimi najnowszymi dokumentami. Zabiorą nas na Jamajkę, do Syrii, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych. Wszystkie trzy filmy zostaną zaprezentowane w międzynarodowym konkursie dokumentalnym.

"The Reggae Boyz" to opowieść o jamajskiej reprezentacji piłkarskiej. /materiały prasowe

Do Krakowa przyjedzie Till Schauder - zwycięzca ubiegłorocznego konkursu DocFilmMusic za dokument “Kiedy Bóg śpi" (“When God Sleeps") o życiu irańskiego muzyka Shahina Najafiego, na którego wydano fatwę za obrazę islamu. W najnowszym filmie reżyser przenosi nas na Jamajkę, gdzie przygląda się narodowej drużynie piłki nożnej podczas przygotowań do kwalifikacji mistrzostw świata. Drużyna składa się z piłkarzy-amatorów, a do zwycięstwa ma ich poprowadzić sprowadzony z Niemiec trener. Jednak “The Reggae Boyz" to coś więcej niż opowieść o sportowej rywalizacji. Schauder wychodzi poza boisko piłkarskie i przygląda się mieszkańcom wyspy, w wyniku czego powstaje barwny, pulsujący muzyką reggae portret ojczyzny Boba Marleya i rastafarian.

Laureat Srebrnego Rogu z 2014 roku, Talal Derki, ponownie skonfrontuje krakowską publiczność z obezwładniającą grozą syryjskiej wojny. Cztery lata po wstrząsającym, nagradzanym i dyskutowanym na całym świecie "Powrocie do Homs" (“Return to Homs") - filmie otwarcia 54.KFF - reżyser odwiedza rodzinę zradykalizowanego członka ISIS i obserwuje proces dojrzewania żołnierzy Boga. W “O ojcach i synach" (“Of Fathers and Sons") przed kamerą znaleźli się mali chłopcy, których do wstąpienia w szeregi dżihadystów przygotowują ich ukochani, niezwykle rodzinnie nastawieni ojcowie. Film otrzymał nagrodę dla najlepszego dokumentu na tegorocznym festiwalu Sundance.



Wideo IDFA 2017 | Trailer | Of Fathers and Sons

Kaleo La Belle za film "Życie jest gdzie indziej" (“Beyond This Place") odebrał najwyższy laur konkursu dokumentalnego w 2010 roku. W najnowszym filmie “Zakochać się" (“Fell in Love with a Girl") reżyser znów podejmuje temat rodziny i kieruje kamerę na siebie. O ile wcześniej w centrum filmu znalazła się jego relacja z wiecznie nieobecnym ojcem, tym razem La Belle przygląda się swojej własnej sytuacji w roli ojca i partnera dwóch kobiet: byłej żony i obecnej partnerki. Obie kobiety zajmują ważne miejsce w jego życiu, a ich wspólne losy rozciągnięte są między dwoma krajami: Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi.



Zdjęcie Fotos z filmu "Zakochać się" / materiały prasowe

58. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 27 maja - 3 czerwca.