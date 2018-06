Wieczór specjalny z programami Anthony'ego Bourdaina

Barack Obama powiedział o nim: "wiele nauczył nas o jedzeniu, o tym, jak wspólne posiłki mogą zbliżać, ale przede wszystkim - pokazał nam, jak nie bać się nieznanego". To postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Znany pisarz, publicysta, celebryta i podróżnik kulinarny. Niezwykle barwny i wyrazisty, ale też otwarty na nowe miejsca, smaki i ludzi. Jego życie było inspiracją, a jego strata - ogromnym żalem.16 czerwca od godz. 20:30 Kuchnia+ wyemituje specjalny maraton poświęcony pamięci Anthony’ego Bourdaina.

Anthony Bourdain popełnił samobójstwo 8 czerwca AFP

Pierwsze w cyklu zostaną wyemitowane odcinki siódmej serii "Anthony Bourdain: bez rezerwacji" - zarejestrowanej przez kamery 10-sezonowej podróży kucharza po najbardziej intrygujących miejscach na świecie. Bourdain bez wahania próbował lokalnych przysmaków i specjałów, przygotowywanych w ulicznych budkach. Sam, jako turysta, nie miałby szans na dotarcie do miejsc, do których poprowadzili go miejscowi przewodnicy. To dzięki nim wiele dowiedział się o kulturze krajów, które odwiedził, o żyjących tam ludziach i przede wszystkim - o ich zwyczajach kulinarnych.



Każda, nawet krótka podróż staje się niezapomnianą przygodą. Czy da się poznać i "poczuć" miasto, mając na to zaledwie od 24 do 48 godzin? Zwłaszcza nie korzystając przy tym z utartych szlaków ani popularnych przewodników turystycznych? W programie "Postój z Anthonym Bourdainem" podróżnik zdradza, co warto odwiedzić, co jeść, ale także co sobie podarować. Radzi jak najlepiej spędzić ten krótki czas i dotrzeć do istoty danego miejsca. W cyklu pojawią się odcinki drugiego sezonu programu.



Reklama

W ramach wieczoru specjalnego stacja wyemituje także dwa odcinki 9. sezonu "Anthony Bourdain: miejsca nieznane" - najbardziej nagradzanego programu Amerykanina. W każdym odcinku produkcji prowadzący odwiedzał inne miejsce, w którym nie tylko poznawał lokalną kulturę, ale też uwarunkowania społeczne, a czasami nawet polityczne. Jego nadrzędnym celem było jednak przetestowanie unikalnych smaków i aromatów miejscowego jedzenia.