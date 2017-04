Whitewashing w Hollywood

​31 marca 2017 roku swą światową premierę miał "Ghost in the Shell", amerykańska adaptacja mangi Masamune Shirowa. Przed twórcami stało nie lada wyzwanie. Zarówno manga, jak i oparte na niej anime z 1995 roku w reżyserii Mamoru Oshiiego mają status kultowych. Tymczasem krytyka pojawiła się jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć, gdy okazało się, że w główną bohaterkę, cyborga Major, wcieli się Scarlett Johansson...

Zdjęcie Najlepsze role w Hollywood dostaje Scarlett Johansson? /materiały prasowe

Część fanów oskarżyła twórców o whitewashing - obsadzanie białych aktorów w rolach postaci o innym kolorze skóry. Oczywiście twórcy jak najszybciej chcieli ugasić pożar. W obronie ich decyzji stanął także Oshii, zaznaczając, że Major jest cyborgiem i kwestia koloru skóry nie powinna jej dotyczyć.

Kontrowersje związane z castingiem do "Ghost in the Shell" nie są pierwszymi tego typu, niestety, pewnie też nie ostatnimi. Niektórzy aktorzy byli krytykowani za zagranie postaci należącej do innej rasy, inni otrzymywali za to najważniejsze nagrody. W naszym zestawieniu przedstawiamy dziesięć podobnych decyzji castingowych i reakcji, jakie wywołały.