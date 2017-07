Weronika Rosati jest w ciąży!

Weronika Rosati i jej partner Robert Śmigielski oczekują pierwszego dziecka! Informację potwierdziła menedżerka gwiazdy.

Weronika Rosati i Robert Śmigielski, marzec 2017 /AKPA

Od ponad roku aktorka spotyka się ze znanym ortopedą i ekspertem w "Dzień Dobry TVN". Ten związek od początku budził spore kontrowersje, ponieważ para zaczęła umawiać się, gdy lekarz był jeszcze w związku małżeńskim.

Dla Weroniki będzie to pierwsze dziecko, natomiast dla jej ukochanego, to będzie już piąta pociecha.



"To prawda. Weronika Rosati i Robert Śmigielski spodziewają się swojego pierwszego dziecka" - powiedziała menedżerka gwiazdy, Gabierla Piekarniak w rozmowie z portalem plejada.pl.

Menedżerka nie ujawniła, kiedy przyjdzie na świat pierwsze dziecko Weroniki Rosati.