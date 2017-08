Wenecja 2017: Lido w świetle gwiazd

Przez kilka wrześniowych dni plaże Lido muszą konkurować z czerwonym dywanem. 30 sierpnia rozpoczął się 74. Festiwal Filmowy w Wenecji 2017. Do miasta już przybyli Matt Damon, Kristen Wiig i przewodnicząca jury Annette Bening.

Matt Damon przybył juz do Wenecji /ETTORE FERRARI /PAP/EPA

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji, uchodzi za najstarszą imprezę filmową na świecie. Festiwal został założony w 1932 roku przez hrabiego Giuseppe Volpi di Misurata, obecnie jest częścią Biennale w Wenecji.

Na rozpoczynający się 30 sierpnia festiwal zjeżdżają się gwiazdy największego formatu. Do Lido, w którym odbywa się impreza, przybyli już Matt Damon i Kristen Wiig. Aktorka pojawiła się w niezwykle prostej, eleganckiej, czarnej sukience wyszywanej perełkami. Uroku i finezji całej kreacji dodały białe hafty przy rękawach.

Ten duet aktorski można podziwiać w nominowanym do Złotego Lwa filmie Alexandra Payne'a "Downsizing". Film otworzy tegoroczny festiwal w Wenecji. Jednak to nie jedyny film z Damonem w roli głównej, który powalczy o statuetkę. Do konkursu zakwalifikował się również film "Suburbicon" w reżyserii George'a Clooneya. Nic dziwnego, że Matt Damon pojawił się w Lido w doskonałym humorze.

Ucieleśnieniem doskonałej zabawy okazała się modelka Isabeli Fontana. W zwiewnej wzorzystej sukni brazylijska piękność chętnie pozowała fotoreporterom. Modelka szybko zamieniła czerwony dywan na piaszczyste plaże Lido, zanurzając się niczym Wenus w wodach Adriatyku. Modelka chętnie pozowała fotoreporterom, nie zabrakło również sesji z plażowiczami.

Zdjęcie Brazylijska modelka Isabeli Fontana / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

Festiwal Filmowy w Wenecji potrwa do 9 września. W konkursie głównym znajdzie się 21 filmów. Na festiwalu nie zabraknie również polskich akcentów. W ramach Venice Classics Documentary on Cinema zostanie zaprezentowany film "Książę i dybuk" Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego.