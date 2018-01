Weinstein zaatakowany w restauracji. "Nie panował nad sobą"

Harvey Weinstein, producent filmowy, który jest oskarżany przez wiele aktorek o molestowanie seksualne, został zaatakowany w restauracji w Arizonie.

Harvey Weinstein oskarżany jest o molestowanie seksualne AFP

Gość restauracji, który był agresywny, uderzył producenta w twarz i krzyczał w jego kierunku niecenzuralne słowa.



Według magazynu TMZ, Weinstein miał odmówić zrobienia sobie zdjęcia z klientem restauracji. Kiedy producent filmowy wychodził z lokalu, gość restauracji ponownie podszedł do niego i zaatakował Weisteina, krzycząc: "Jesteś kupą g**na za to, co zrobiłeś tym kobietom".

Jak powiedział kierownik restauracji, mężczyzna, który zaatakował 65-letniego Weinsteina, był pijany i nie panował nad sobą.

Według amerykańskich mediów Weinstein nie wniesie oskarżenia w sprawie tego incydentu.

Producent ostatnie 2 miesiące spędził w ośrodku rehabilitacyjnym.

Harvey Weinstein oskarżany jest przez wiele kobiet o molestowanie seksualne. Do tej pory ponad 50 kobiet oskarżyło Weinsteina o nieodpowiednie zachowania na tle seksualnym, w tym o molestowanie seksualne i gwałt.

Relacje ofiar i wielu osób związanych z Hollywood są potwierdzeniem prawie powszechnego przekonania, że postępowanie Weinsteina było w amerykańskiej branży filmowej od lat tajemnicą poliszynela.