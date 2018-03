Weekend w kinie: Znajomi i nieznajomi

Pięć filmów wchodzi na ekrany polskich kin w piątek, 9 marca. Już od czwartku obecne są na nich komedie romantyczne: "Kobieta sukcesu" oraz "Madame".

Wideo "Wieczór gier" [trailer]

W komedii "Wieczór gier" Jason Bateman i Rachel McAdams wcielają się w role Maksa i Annie, którzy umawiają się raz w tygodniu z innymi parami na wspólne gry i zabawy. Aby nieco podgrzać atmosferę, podczas jednego z takich wieczorów charyzmatyczny brat Maksa, Brooks (Kyle Chandler), organizuje zabawę w rozwiązanie sprawy tajemniczego morderstwa z podstawionymi zbirami i agentami federalnymi. Gdy sam Brooks zostaje porwany, wszyscy myślą, że to tylko część zabawy... ale czy na pewno? Kiedy szóstka uwielbiających rywalizację uczestników wyrusza, aby rozwiązać tę sprawę i odnieść zwycięstwo, stopniowo staje się jasne, że mylili się oni zarówno co do "gry", jak i Brooksa. W ciągu jednej szalonej nocy grupa przyjaciół wpada z jednych tarapatów w następne, gdyż każdy zwrot akcji prowadzi do kolejnych nieoczekiwanych sytuacji. Gra, w której nie obowiązują żadne reguły, nie przyznaje się punktów i nie do końca wiadomo, kto w niej uczestniczy, może okazać się najlepszą grą w ich życiu albo... ostatnią.