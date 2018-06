Weekend w kinie: Wielka miłość

Miłość to przewodni temat większości z filmów, które wchodzą na ekrany polskich kin w piątek, 15 czerwca. Jej romantyczną odsłonę zobaczymy w "I że cię nie opuszczę" oraz "Przemianie", uzależniającą siłę w "Kochając Pabla, nienawidząc Escobara", z kolei w komediodramacie "Twój Simon" zostanie zaprezentowane homoseksualne uczucie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "I że ci nie odpuszczę" [trailer] materiały dystrybutora

"I że ci nie odpuszczę" to komedia romantyczna nie do zapomnienia! Kate to samotna matka, która nie poddaje się przeciwnościom losu. Pracuje na dwie zmiany, prowadzi dom i uczy się do egzaminów, by dostać wymarzoną pracę. Tymczasem zostaje zatrudniona do sprzątania jachtu, należącego do playboya otoczonego supermodelkami i służbą. Choć Leo jest dziedzicem wielkiej fortuny, nie zamierza zapłacić jej ani grosza. Kate dostaje szansę rewanżu, gdy w trakcie nocnej imprezy rozpieszczony milioner wypada za burtę i traci pamięć. Przekonuje go, że od lat są małżeństwem i wprowadza w "prawdziwe życie" budowlańca z trójką dzieci. Sytuacja szybko wymyka się jej spod kontroli, bo beztroski macho zaczyna doskonale odnajdywać się jako tata i obowiązkowy mąż. Tymczasem Kate, ku swojemu zaskoczeniu, coraz bardziej ulega jego urokowi.