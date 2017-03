Weekend w kinie: W świecie kobiet

Tylko cztery filmy wchodzą na ekrany polskich kin w piątek, 31 marca. Najgłośniejszą z premier jest hollywoodzka wersja kultowej japońskiej anime "Ghost in the Shell".

Zdjęcie Scarlett Johansson jako seksowna hybryda człowieka i robota

"Ghost in the Shell" to ekranizacja kultowej mangi autorstwa Masamune Shirow. W 1995 roku została ona przeniesiona na ekran w postaci anime. Major Mira Killian (Scarlett Johansson), jedyna taka na świecie cyborgiczna hybryda człowieka i robota, stoi na czele elitarnej Sekcji 9, jednostki specjalizującej się w walce z najniebezpieczniejszymi przestępcami. Sekcję 9 czeka największe wyzwanie w historii jednostki. Stanie przed obliczem wroga, którego jedynym celem jest wymazanie postępów technologii wirtualnej potężnej organizacji Hanka Robotics. Film Ruperta Sandersa to jedna z najbardziej oczekiwanych premier roku. Nie tylko ze względu na liczne sceny nagości bohaterki granej przez Johansson.