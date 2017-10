Weekend w kinie: W obozie

Wstrząsająca "Zgoda" - o tytułowym obozie pracy na Śląsku, ekranizacja kryminalnego bestsellera Jo Nesbø "Pierwszy śnieg", a także "Dwie Korony" , czyli fabularyzowany dokument przedstawiający niezwykłe życie św. o Maksymiliana Kolbe to trzy z ośmiu filmów, które wchodzą na ekrany naszych kin w piątek, 13 października.

Zdjęcie Julian Świeżewski i Zofia Wichłacz w "Zgodzie" /materiały prasowe

"Zgoda" to poruszająca historia miłosna, rozgrywająca się w trudnych czasach schyłku II wojny światowej. W Świętochłowicach na Śląsku organy bezpieczeństwa tworzą obóz pracy dla Niemców, Ślązaków i Polaków. Pod pretekstem ukarania zdrajców narodu polskiego, UB dokonuje czystek wśród "niechętnych komunistycznej władzy". Do pracy w obozie zgłasza się młody chłopak Franek (Julian Świeżewski). Próbuje ocalić Annę (Zofia Wichłacz), w której jest zakochany. Nie wie, że wśród osadzonych znalazł się Erwin (Jakub Gierszał), Niemiec, jego przyjaciel sprzed wojny, który od dawna skrycie kocha się w dziewczynie... Franek dołącza do komunistów, naiwnie licząc, że uda mu się oszukać system. Już pierwsze dni pracy w obozie odzierają go ze złudzeń. A z czasem przekonuje się, że aby ocalić swoją ukochaną, będzie musiał poświęcić wszystko.