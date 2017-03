Weekend w kinie: W cieniu wielkiej małpy

Dziewięć filmów, w tym: superprodukcja "King King: Wyspa Czaszki", dramat "Captain Fantastic" i horror "Zło we mnie" wchodzi na ekrany polskich kin w piątek, 10 marca.

Zdjęcie Największa małpa świata powraca! /materiały prasowe

Film przygodowy "Kong: Wyspa Czaszki" rozpoczyna się w 1973 r., kiedy wszystko zaczyna się zmieniać. Ludzkość posiadła i opanowała każdy metr kwadratowy znanego jej świata, a NASA wystrzeliła w kosmos samotnego satelitę, aby wytropić to, co jeszcze pozostało nieodkryte, robiąc zdjęcia planety z kosmosu pierwszy raz w historii. Kiedy Landsat 1 wykrywa silne zakłócenia geotermalne na Południowym Pacyfiku, jego soczewki i czujniki wychwytują przesłonięty przez nie stały ląd. Dla większości osób wyspa w kształcie czaszki to tylko kolejna kupa piachu - znana jedynie z liczby statków i samolotów, które zaginęły w jej pobliżu. Ale nie dla zespołu badaczy, którzy zapuszczają się w jej głąb, nie wiedząc, że wchodzą na teren należący do mitycznego Konga.