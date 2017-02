Weekend w kinie: W cieniu Pierwszej Damy

Sześć filmów - w tym nominowana do trzech Oscarów "Jackie" i opowiadające o sprzedawcy, dzięki któremu McDonald's stał się globalną marką "McImperium" - wchodzi w piątek, 3 lutego do polskich kin.

Zdjęcie "Jackie" otrzymała trzy nominacje do Oscara: za pierwszoplanową rolę żeńską (Natalie Portman), muzykę i kostiumy /materiały prasowe

Za tytułową rolę w "Jackie" Pablo Larraína Natalie Portman ma duże szanse na drugiego w karierze Oscara. Jej bohaterka - Jacqueline Bouvier Kennedy ma 34 lata, kiedy jej mąż zostaje wybrany na Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Elegancka i stylowa, od razu staje się globalną ikoną, jedną z najbardziej znanych kobiet na świecie. Jej intuicja i smak w kwestiach mody i sztuki są powszechnie podziwiane. Jednak 22 listopada 1963 roku poukładane życie Pierwszej Damy rozsypuje się na kawałki. Podczas wyborczej podróży do Dallas, ginie John F. Kennedy, a pogrążona w żałobie Jacqueline, na pokładzie Air Force One, powraca do Waszyngtonu. Mierząc się z tragedią, postanawia kontynuować dzieło męża. W ciągu kilku dni nie tylko dopisze triumfalny koniec do mitu JFK, ale też ugruntuje własną legendę.