Weekend w kinie: W cieniu gwiezdnej sagi

Siedem filmów wchodzi na ekrany polskich kin w piątek, 25 maja. Spośród premier najgłośniej jest z pewnością o superprodukcji opowiadającej o przygodach młodego Hana Solo. Sporo mówi się także o gwiazdorsko obsadzonych komediodramatach "Made in Italy" oraz "Pozycja obowiązkowa".

Wideo "Han Solo. Gwiezdne wojny - historie" [trailer 2]

Wejdźcie na pokład Sokoła Millennium i udajcie się w podróż do Odległej Galaktyki. "Han Solo. Gwiezdne wojny - historie" to nowa przygoda najbardziej lubianego łajdaka w galaktyce. Podczas szalonych eskapad po najciemniejszych i najniebezpieczniejszych zakątkach kryminalnego półświatka, Han Solo (Alden Ehrenreich) spotyka swego potężnego przyszłego drugiego pilota Chewbaccę, a także osławionego szulera Lando Calrissiana (Donald Glover). Będzie to początek wędrówki jednego z największych i najniezwyklejszych bohaterów gwiezdnej sagi. Przypomnijmy, że w trakcie prac do filmu wybuchł skandal, gdy wytypowani na reżyserów Christopher Miller i Phil Lord zostali zwolnieni przez Kathleen Kennedy - szefową LucasFilm. Kennedy nie podobał się podobno styl pracy Millera i Lorda, ich relacje z ekipą, nie mówiąc już o decyzjach dotyczących fabuły. W efekcie duet zastąpił Ron Howard.