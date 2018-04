Weekend w kinie: W cieniu Avengersów

Tylko dwa filmy: komediodramat "Śmierć Stalina" i komedia akcji "Dorwać Gunthera" wchodzą na ekrany polskich kin w piątek, 27 kwietnia. Już dzień wcześniej zadebiutowała na nich jedna z najważniejszych premier roku - superprodukcja "Avengers: Wojna bez granic".

W "Avengers: Wojnie bez granic" przeciwnikiem tytułowych Mścicieli jest znany ze "Strażników Galaktyki" Thanos (Josh Brolin). Monstrum ma na celu oczyszczenie Wszechświata z nadmiaru istot żywych, do czego potrzebuje sześciu Kamieni Nieskończoności pozwalających na kontrolowanie sześciu potężnych sił. Jedynymi osobami, które mogą go powstrzymać, są właśnie Avengersi, jednak z racji kalibru wroga będą oni musieli zaprzęgnąć do współpracy swoich międzygalaktycznych kolegów - Strażników Galaktyki. W taki sposób w jednym dwu i półgodzinnym filmie spotyka się prawdziwa plejada superbohaterów - od Iron-Mana, Czarnej Wdowy i Thora przez Kapitana Amerykę, Star Lorda i Doctora Strange'a, aż po Scarlett Witch, Visiona i Czarną Panterę.