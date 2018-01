Weekend w kinie: Świat w rozmiarze XS

Osiem tytułów wchodzi na ekrany polskich kin w piątek, 12 stycznia. Wśród nich są m.in.: rodzima komedia romantyczna "Narzeczony na niby", nowa produkcja Alexandra Payne'a "Pomniejszenie" oraz film akcji "Pasażer" - z Liamem Neesonem w roli głównej.

Nowy film Alexandra Payne'a "Pomniejszenie" to śmiała wizja tego, co w obliczu galopującego przeludnienia może się zdarzyć w przyszłości... Paul Safranek (Matt Damon) stał się mniejszą wersją samego siebie dawno temu. Ledwo wiąże koniec z końcem, pracując w miejscu, którego nie lubi. Czuje, że zawiódł swą żonę Audrey (Kristen Wiig). Co więcej, nic nie wskazuje na to, że będzie lepiej. Są bezdzietni, po czterdziestce, bez perspektyw. Zaczynają się więc zastanawiać nad wzięciem udziału w ryzykownym eksperymencie. Jego cel? Przekonać sześć procent ludzkości, by zgodziło się na pomniejszenie do rozmiaru 13 centymetrów w trwającym 200 lat programie zmniejszającym przeludnienie. Paul i Audrey szybko dochodzą do wniosku, że możliwości, jakie daje życie w rozmiarze XS, są warte ryzyka. Co więcej, ich szkolny kolega Dave (Jason Sudeikis) i jego żona Carol, są już "po drugiej stronie" i nic nie wskazuje, by wiodło im się źle. Żyją powoli, otoczeni luksusem, są zrelaksowani i swobodni. Safrankowie czują, że muszą przekonać się o tym na własnej skórze...