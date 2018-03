Weekend w kinie: Supermaszyny, dwie matki i naga fotka

W piątek, 23 marca, na ekrany polskich kin trafia sześć premierowych tytułów. Obok superprodukcji "Pacific Rim: Rebelia" widzowie mają do wyboru: nagradzany debiut Jagody Szelc "Wieża. Jasny dzień", dwie francuskie komedie - "Naga Normandia" i "Daddy Cool", dokument "Ziemia. Niezwykły dzień z planety" oraz produkcję dla najmłodszych "Traktorek Florek - Nowe przygody".

Zdjęcie Bohaterowie filmów: "Pacific Rim: Rebelia" (L), "Wieża. Jasny dzień" (C) i "Naga Normandia" (P) /materiały dystrybutora

Globalny konflikt między pozaziemskimi potworami pragnącymi masowej zagłady, a pilotowanymi przez ludzi supermaszynami skonstruowanymi, by pokonać inwazję wroga, był zaledwie preludium do próby zniszczenia ludzkości, jaką zobaczymy w filmie "Pacific Rim: Rebelia". John Boyega wciela się w postać Jake'a Pentecosta, kiedyś obiecującego pilota Jaegerów, którego ojciec oddał życie, ratując Ziemię przed Kaiju. Od tego czasu Jake zszedł do kryminalnego półświatka. Kiedy jednak na naszą planetę przybywają jeszcze bardziej niebezpieczne i śmiercionośne potwory, by doprowadzić do ostatecznej zagłady ludzkości, Jake zyskuje szansę, by pomścić ojca i połączyć się z siostrą, Mako Mori (Rinko Kikuchi), przewodzącą pilotom nowej generacji. Jake dołącza do utalentowanego pilota, Lamberta (Scott Eastwood) i piętnastoletniej hakerki, Amary (Cailee Spaeny), którzy w obliczu wojny stają się jego jedyną rodziną.