Weekend w kinie: Strasznie śmieszne

Siedem filmów wejdzie na ekrany polskich kin podczas długiego majowego weekendu. Wśród premier dominują komedie i horrory.

Przez dekady kino pokazywało napalonych nastolatków, którzy za wszelką cenę chcą mieć "to" za sobą, myślą o seksie 24 godziny na dobę i gadają tylko o tym. Nadszedł czas, by to dziewczyny zaczęły celebrować swój pierwszy raz! Swoim reżyserskim debiutem zatytułowanym "Strażnicy cnoty" Kay Cannon od razu przełamuje granice, stając się jedną z nielicznych kobiet, które zrealizowały komedię dla dorosłych widzów dla wielkiej wytwórni filmowej. Co więcej, to komedia, którą trudno będzie zapomnieć. Lisę (Leslie Mann), Mitchella (John Cena) i Huntera (Ike Barinhloltz) łączą dzieci. Konkretnie - córki, które znają się i przyjaźnią od przedszkola. Zawsze wszystko robiły razem - wspólnie obchodziły urodziny, razem chodzą do szkoły, dzieliły się ze sobą pierwszymi niepowodzeniami miłosnymi, a teraz wspólnie wybierają się na bal maturalny. A to nie wszystko. Chcą również stracić dziewictwo tego samego dnia. A że przez całe życie gdzieś z tyłu byli przy nich rodzice, nie inaczej będzie i tym razem.