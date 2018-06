Weekend w kinie: Rodziny się nie wybiera

Tylko pięć filmów wchodzi na ekrany polskich kin w piątek, 22 czerwca. Najgłośniejsze z premier to z pewnością: "Ocean's 8", czyli spin-off słynnej trylogii Stevena Soderbergha z poprzedniej dekady o szajce złodziei-dżentelmenów, i "Dziedzictwo: Hereditary", określany najstraszniejszym horrorem ostatnich lat.

Pięć lat, osiem miesięcy, 12 dni... Dokładnie tyle czasu zajęło Debbie Ocean (Sandra Bullock) - tytułowej bohaterce "Ocean's Eight" - zaplanowanie największego skoku w jej życiu. Do jego realizacji potrzebuje pomocy najlepszych specjalistów w swoim fachu. Szczególnie swojej wspólniczki Lou Miller (Cate Blanchett). W ekipie najlepszych z najlepszych znalazły się: jubilerka Amita (Mindy Kaling) i oszustka uliczna Constance (Awkwafina). Dołączyły do nich paserka Tammy (Sarah Paulson), hakerka Nine Ball (Rihanna) oraz projektantka mody Rose (Helena Bohnam Carter). Cel to warty około 150 milionów dolarów diamentowy naszyjnik. Podczas imprezy roku - Gala Met, będzie go miała na sobie światowej sławy aktorka Daphne Kluger (Anne Hathaway). Plan wygląda perfekcyjnie, jednak nie ma w nim miejsca na najdrobniejszy błąd. Zwłaszcza jeśli dziewczyny chcą niepostrzeżenie wynieść z gali diamenty warte 150 milionów dolarów... i to na oczach wszystkich zebranych.