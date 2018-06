Weekend w kinie: Polski folklor, amerykańskie dinozaury i czeski rock

Aż osiem premierowych tytułów trafia na polskie ekrany w drugi weekend czerwca. Widzowie będą mogli zapoznać się zarówno z nagrodzoną na festiwalu w Cannes "Zimną wojną" z główną rolą Joanny Kulig, jak i kolejną odsłoną serii "Jurassic World" z Chrisem Prattem. W czeskiej komedii muzycznej "Muzykanci" wystąpiła zaś polska aktorka Michalina Olszańska.

Zdjęcie Joanna Kulig ("Zimna wojna"), "Chris Pratt ("Jurassic World: Upadłe królestwo") i Michalina Olszańska ("Muzykanci") /materiały dystrybutora

"Zimna wojna" to nagrodzony za najlepszą reżyserię na tegorocznym festiwalu w Cannes nowy film Pawła Pawlikowskiego. Twórcy nagrodzonej Oscarem "Idy" przenoszą nas do lat 50. i 60. XX wieku, stalinowskiej Polski i budzącej się do życia Europy. Na tym tle rozegra się historia wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią być ze sobą i jednocześnie nie mogą bez siebie żyć. Jednym z głównym bohaterów filmu będzie... muzyka, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich bardów minionego wieku. W głównych rolach zobaczymy Joannę Kulig i Tomasza Kota, którym partnerują m.in. Agata Kulesza i Borys Szyc.