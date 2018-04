Weekend w kinie: Piękne i bestie

Osiem filmów wchodzi na ekrany polskich kin w piątek, 6 kwietnia. Premiery, o których jest najgłośniej to z całą pewnością nagrodzona na Berlinale "Twarz" Małgorzaty Szumowskiej, kolejne dzieło wizjonerskiego Stevena Spielberga "Player One", "Maria Magdalena" z głównymi rolami Rooney Mary i Joaquina Phoenixa oraz "Tomb Raider", kolejna ekranizacja kultowej gry z Alicią Vikander w roli Lary Croft.

Głównym bohaterem nagrodzonej Grand Prix Jury na tegorocznym Berlinale "Twarzy" Małgorzaty Szumowskiej jest Jacek (Mateusz Kościukiewicz) - młody mężczyzna żyjący na południu Polski. We wsi mają go za dziwaka, w rzeczywistości jednak jest człowiekiem wesołym, kochającym ludzi, zwierzęta i wszystko co dookoła. Niedawno znalazł dziewczynę. Z Dagmarą planują wspólną przyszłość, zaręczyli się. Jednak z góry ustalony bieg życia Jacka zakłóca nieszczęśliwy wypadek - podczas prac na budowie największego na świecie pomnika Chrystusa Króla Polski, bohater - po upadku z dużej wysokości - traci swoją... twarz. Po długim pobycie w szpitalu Jacek wraca do domu. Z nową twarzą, bo ekipie lekarzy jednego ze śląskich szpitali udało się dokonać prekursorskiej operacji przeszczepu. Bohater na chwilę staje się gwiazdą mediów, choć jego nowej twarzy daleko do doskonałości. Wszystkiego musi uczyć się od nowa: jak mówić, jeść, uśmiechać się. Ponadto ludzie nie wiedzą, jak go traktować. Staje się dla nich kimś obcym.