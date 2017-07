Weekend w kinie: Ove, Oli i Peter Parker

Pięć filmów wchodzi na ekrany polskich kin w piątek, 14 lipca. Najgłośniejszą z premier jest z pewnością "Spider-Man: Homecoming" - nowa odsłona przygód człowieka-pająka.

Zdjęcie W tytułową rolę wciela się w filmie Jona Wattsa Tom Holland /materiały prasowe

Podczas pracy na planie superprodukcji "Spider-Man: Homecoming" grający główną rolę Tom Holland, miał jedynie 20 lat, dzięki czemu stał się najmłodszym odtwórcą roli człowieka-pająka w historii. Po ekscytującej przygodzie z Avengersami Peter Parker wraca do domu, gdzie mieszka wraz z ciotką May (Marisa Tomei). Cały czas pozostaje pod czujnym okiem swego mentora - Tony'ego Starka (Robert Downey Jr.). Nastolatek próbuje wrócić do normalnego życia, unikając myśli, że jest kimś więcej niż tylko domorosłym "Spider-Manem z sąsiedztwa". Kiedy jednak pojawia się Vulture (Michael Keaton), nowy groźny wróg, wszystko, co dla Petera ważne, staje się zagrożone. Nadszedł moment, by stać się bohaterem.