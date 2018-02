Weekend w kinie: Niekochanie

Siedem produkcji wchodzi na ekrany polskich kin w piątek, 2 lutego. Najgłośniejsze spośród premier to z pewnością nominowane do siedmiu Oscarów, w tym za najlepszy film, "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri", a także nowe dzieło Kingi Dębskiej, reżyserki hitu "Moje córki krowy" - "Plan B".

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" to wyróżniony siedmioma nominacjami do Oscara, czterema Złotymi Globami (w tym za najlepszy film: dramat) oraz nagrodą publiczności na festiwalu Camerimage w Bydgoszczy i nagrodą za scenariusz na festiwalu filmowym w Wenecji mroczny komediodramat w reżyserii Martina McDonagha. Małe miasteczko na amerykańskiej prowincji. Od morderstwa córki Mildred Hayes (Frances McDormand) upłynęło kilka miesięcy, a lokalna policja nadal nie wpadła na trop sprawcy. Zdeterminowana kobieta decyduje się na śmiałe posunięcie: wynajmuje trzy tablice reklamowe na drodze wiodącej do miasteczka i umieszcza na nich prowokacyjny przekaz, skierowany do szanowanego przez lokalną społeczność szefa policji, szeryfa Williama Willoughby'ego (Woody Harrelson). Gdy do akcji wkracza zastępca szeryfa, posterunkowy Dixon (Sam Rockwell) - niezrównoważony, porywczy maminsynek, któremu zarzuca się zamiłowanie do przemocy - starcie między Mildred Hayes a lokalnymi siłami porządkowymi przeradza się w otwartą wojnę.