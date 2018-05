Weekend w kinie: Nie tylko dla dzieci

Siedem filmów wchodzi na ekrany polskich kin w piątek, 1 czerwca. Większość z nich - w tym grana już od czwartku trzecia część familijnej produkcji opowiadającej o przygodach Belli i Sebastiana - skierowana jest do młodego widza. Nie wszystkie proponowane tytuły są jednak dla nieletnich fanów kina.

"My" nie dzieli się przez trzy. Odwieczna zasada dobrego małżeństwa. A co jeśli tak naprawdę to skostniałe podejście do pojęcia związku we współczesnym świecie? Bohaterka filmu Nicolasa Monette "A może by tak trójkącik?" sama zaczyna się nad tym poważnie zastanawiać... Estelle. Do bólu przewidywalna 34-latka, pedantka i perfekcjonistka. Najlepiej opisujące ją słowo? "Zachowawczość". Kiedy przez zupełny przypadek znajduje w domu zabawki erotyczne męża, wpada w panikę. Po szybkich konsultacjach z przyjaciółkami odkrywa bolesną prawdę o sobie: jest nudna w łóżku. Od tej chwili swoje życie intymne postanawia wywrócić do góry nogami. Chce spróbować trójkąta miłosnego. I do realizacji swojej nowej fantazji nawet nie bierze pod uwagę swojego partnera!