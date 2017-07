Weekend w kinie: Miasto złodziei

Sześć filmów, w tym komedia akcji "Baby Driver" oraz nowy film Juliusza Machulskiego "Volta", wejdzie na ekrany polskich kin w piątek, 7 lipca.

Zdjęcie Główną rolę w filmie "Baby Driver" gra młody zdolny Ansel Elgort /materiały prasowe

Nowy film Edgara Wrighta ("Scott Pilgrim kontra świat", "To już jest koniec") "Baby Driver" pokochali widzowie i... krytycy, którzy podkreślają oryginalność i świeżość produkcji (na portalu Rotten Tomatoes ma ona aż 97 proc. pozytywnych opinii). Utalentowanego młodego kierowcę (Ansel Elgort), który zarabia na życie udziałem w napadach, przez życie prowadzi muzyka. To ona pomaga mu być najlepszym w tym, co robi. Kiedy poznaje dziewczynę swych marzeń (Lily James), postanawia porzucić przestępczą przeszłość i zacząć żyć normalnie. Zmuszony przez bossa mafijnego (Kevin Spacey), dla którego pracuje, do udziału w z góry skazanym na niepowodzenie skoku, ryzykuje utratą wszystkiego, co dla niego najważniejsze - miłości, wolności i muzyki.