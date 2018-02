Weekend w kinie: Mężowie, żony i potwory

Aż dziewięć tytułów wchodzi na ekrany polskich kin w piątek, 16 lutego. Wśród nich jest nominowany aż w trzynastu oscarowych kategoriach "Kształt wody", a także walcząca z nim o statuetkę dla najlepszego filmu "Czwarta władza". Uwagę budzi również nowe dzieło Urszuli Antoniak "Pomiędzy słowami", a także komedie o zbliżonych tytułach: "Żona czy mąż?" oraz "Mąż, czy nie mąż?". Już od środy grana jest superprodukcja "Czarna pantera".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kształt wody" [trailer] materiały dystrybutora

"Kształt wody" - wyróżniony trzynastoma nominacjami do Oscara, siedmioma nominacjami do Złotych Globów, dwunastoma nominacjami do nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA) i Złotym Lwem na zeszłorocznym festiwalu w Wenecji - najnowszy film mistrza fabuły Guillermo del Toro ("Labirynt fauna"), to na poły baśniowa historia, tocząca się na tle zimnej wojny w Ameryce około roku 1962. Posługująca się jedynie językiem migowym Elisa (Sally Hawkins) pracuje w ukrytym, ściśle strzeżonym laboratorium rządowym, samotna i odizolowana od reszty świata, lecz jej życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy wraz ze swoją współpracowniczką, Zeldą (Octavia Spencer) wpadają na trop tajnego eksperymentu. Jego obiektem jest dziwne monstrum, z którym Elisa wchodzi w niezwykle emocjonalną, a po pewnym czasie także seksualną relację.