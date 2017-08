Weekend w kinie: Genialne dzieci

Osiem filmów wchodzi na ekrany polskich kin w piątek, 18 sierpnia. Co ciekawe, większość z nich stanowią komedie.

Zdjęcie Geniusz czy wciąż dziecko? Mckenna Grace w "Obdarowanych" /materiały prasowe

"Obdarowani" to najnowszy film Marca Webba, reżysera przebojowych "500 dni miłości". Frank Adler (Chris Evans) jest samotnym mężczyzną, który mieszka w małym miasteczku na Florydzie i wychowuje "genialne dziecko" - swą wybitnie uzdolnioną siostrzenicę Mary (Mckenna Grace, znaleziona po 8 miesiącach przesłuchań). Frank pragnie, aby Mary uczyła się w zwykłej szkole, ale jego bogata i wpływowa matka, Evelyn (Lindsay Duncan) ma inne plany - chce posłać 7-latkę do szkoły dla wybitnie uzdolnionych, rozdzielając tym samym Franka i Mary. Evelyn ma po swej stronie całą armię prawników, podczas gdy Frank może liczyć tylko na dwie osoby: życzliwą mu gospodynię, Robertę (Octavia Spencer) i nauczycielkę Mary, Bonnie (Jenny Slate), z którą zaczyna łączyć go uczucie. Wkrótce uświadamia sobie, że podobnie, jak wybitne zdolności są darem losu dla Mary, tak pojawienie się dziewczynki w jego życiu jest darem dla niego samego.