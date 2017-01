Weekend w kinie: Fassbender i Templariusze oraz przyjaźń po polsku

Sześć premierowych tytułów trafia na ekrany kin w pierwszy piątek 2017 roku. Znalazła się wśród nich jedna polska produkcja - "Po prostu przyjaźń"; rodzime gwiazdy będziemy mogli także usłyszeć w dubbingu animacji "Sing". Fani Michaela Fassbendera z niecierpliwością czekają zaś na występ idola w ekranizacji gier komputerowych "Assassin's Creed".

Zdjęcie Michael Fassbender w filmie "Assassin's Creed" /materiały dystrybutora

"Assassin's Creed" to ekranizacja serii bijących rekordy popularności gier komputerowych. Dzięki rewolucyjnej technice, która zapewnia dostęp do zapisanych w genach wspomnień, Callum Lynch (Michael Fassbender) może przeżywać przygody swego przodka, Aguilara z Hiszpanii okresu wielkiej inkwizycji. Odkrywa przy tym, że jest potomkiem tajnego stowarzyszenia Asasynów. Zdobywa niezwykłą wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu stawić czoło okrutnej i potężnej organizacji Templariuszy we współczesnym świecie.