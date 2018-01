Weekend w kinie: Exterminator na studniówce

Aż osiem filmów trafia do kin w pierwszy piątek 2018 roku. Wśród nich znalazły się dwie polskie produkcje: "Gotowi na wszystko. Exterminator", w której popularnych aktorów zobaczymy w roli muzyków tytułowej kapeli oraz młodzieżowa komedia "Studniówk@" w reżyserii Alessandro Leone. Obydwa filmy łączy osoba Piotra Roguckiego.

Zdjęcie Dwie polskie premiery: "Gotowi na wszystko. Exterminator" (L) i "Studniówk@" (P) /materiały dystrybutora

"Gotowi na wszystko. Exterminator" to pełna humoru przewrotna opowieść o współczesnych mężczyznach, marzeniach młodości, niespodziewanej miłości i przyjaźni, wystawionej na próbę w obliczu rosnących ambicji. Piątka oddanych przyjaciół miała od dzieciństwa wielkie marzenie - chcieli wstrząsnąć polską sceną metalową i gromadzić na koncertach tłumy, a wszystko to pod szyldem zespołu o złowieszczo brzmiącej nazwie Exterminator. Czas jednak pokazał, że młodzieńcze ambicje to jedno, a życie to drugie. W głównych rolach zobaczymy: Piotra Roguckiego. Krzysztofa Czeczota, Pawła Domagałę i Piotra Żurawskiego.