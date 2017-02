Weekend w kinie: Erotyka, LEGO i Keanu Reeves

Aż 8 filmów trafia w piątek na ekrany polskich kin. Wśród nich znalazły się m.in. erotyczna "Ciemniejsza strona Greya", animacja "Lego Batman: Film", druga część "Johna Wicka" z Keanu Reevesem oraz dokument "Szwedzka teoria miłości".

Zdjęcie Gwiazdy tygodnia: Batman, Christian Grey i John Wick /materiały dystrybutora

Jamie Dornan i Dakota Johnson powracają jako Christian Grey i Anastasia Steele w filmie "Ciemniejsza strona Greya", drugiej części ekranizacji światowego bestsellera E.L. James. Film pokaże nam nieco ciemniejsze oblicze, zarówno Christiana, jak i Anastasii. Kiedy po bolesnym rozstaniu Christian próbuje nakłonić Anę do powrotu, ona stawia nowe warunki. Próby odbudowania związku, zyskania stabilizacji i spokoju torpedują postaci z przeszłości Christiana, które pojawiają się nagle, w najmniej spodziewanych okolicznościach, chcąc rozbić to, co budują młodzi.