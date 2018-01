Weekend w kinie: Dusze i ciała, noce i dnie

Walczące o Oscary "Tamte dni, tamte noce", "Czas mroku", "Dusza i ciało" oraz "Wszystkie pieniądze świata", wchodzą na ekrany polskich kin w ostatni piątek stycznia. Wśród aż dziewięciu premier znajduje się też polska komedia romantyczna "Podatek od miłości", a także ostatnia część trylogii "Więzień labiryntu".

Kadr z filmu "Tamte dni, tamte noce" /materiały dystrybutora

"Czas mroku" ma szansę aż na sześć Oscarów, w tym za najlepszy film. Wcielający się w produkcji Joe Wrighta w główną rolę Gary Oldman - w charakteryzacji nie do poznania - jest faworytem do zdobycia statuetki w kategorii najlepsza męska rola pierwszoplanowa. Przed granym przez aktora premierem Wielkiej Brytanii Winstonem Churchillem być może najtrudniejsza decyzja w życiu - negocjować z nazistami pakt pokojowy, który ocali brytyjski naród przed koszmarem wojny, czy ponieść niemożliwe do przewidzenia koszty i stanąć naprzeciw wroga? W podjęciu decyzji wspiera go żona, Clemmie (Kristin Scott Thomas). Zainspirowany postawą Brytyjczyków decyduje postawić na bliskie im ideały - wolności i umiłowania pokoju. Wie, że musi zagrzać społeczeństwo do boju, przygotować mowę, która poruszy naród. Wsparciem jest niestrudzona sekretarka (Lily James). I tak, stojąc w obliczu największej próby, Winston Churchill na zawsze zmienia bieg historii.