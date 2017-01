Weekend w kinie: Dogonić marzenia

Aż 11 filmów, w tym oscarowe "La La Land" i "Manchester by the Sea", zadebiutuje na ekranach polskich kin w piątek, 20 stycznia.

Zdjęcie Ta sekwencja przejdzie do historii kina! /materiały prasowe

Damien Chazelle, reżyser obsypanego nagrodami "Whiplash", tym razem przedstawia muzyczną opowieść w znacznie lżejszym tonie. W "La La Land" na tle kolorowego i tętniącego życiem Los Angeles rozgrywa się romantyczna historia dwojga marzycieli, którzy próbują zrealizować swoje sny o karierze w show-biznesie. Mia (Emma Stone) jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na szansę pracuje jako kelnerka. Sebastian (Ryan Gosling) to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajpce. Gdy drogi tych dwojga przetną się, połączy ich wspólne pragnienie, by zacząć wreszcie robić to, co kochają. Miłość dodaje im sił, ale gdy kariery zaczynają się wreszcie układać, coraz mniej jest czasu i sił dla siebie nawzajem. Czy uda im się ocalić uczucie, nie rezygnując z marzeń? Nagrodzony siedmioma Złotymi Globami film uznawany jest za oscarowego pewniaka. Do historii kina z pewnością przejdzie kilka scen z "La La Land" - m.in. wokalno-taneczna sekwencja na autostradzie.