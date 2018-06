Weekend w kinie: Czego pragnie kobieta?

Trzy z sześciu kinowych premier tygodnia to produkcje opowiadające o ukrytych pragnieniach kobiet. Francuski film "Ava" opowiada o seksualnym dojrzewaniu tytułowej nastolatki, "Isabelle i mężczyźni" to - jak chcą krytycy - najlepsza rola w dotychczasowej karierze Juliette Binoche, z kolei amerykańska komedia "Jestem taka piękna!" to popis autoironicznego spojrzenia na kobiecość, będącego wizytówką Amy Schumer.

Zdjęcie Noée Abita w filmie "Ava" (L), Juliette Binoche w "Isabelle i mężczyznach" (C) oraz Amy Schumer w filmie "Jestem taka piękna!" (P) /materiały dystrybutora

Francuski dramat "Ava" to opowieść o młodej dziewczynie, w której dojrzewa bunt. Ava spędza wakacje z matką nad Atlantykiem. Senną atmosferę niespodziewanie przerywa wiadomość o tajemniczej chorobie dziewczyny, która - być może - jest wytworem jej wyobraźni. Czas, który pozostał do końca wakacji, postanawia uczynić niepowtarzalnym. Poznany na plaży tajemniczy chłopak staje się częścią nowego świata bohaterki, która odważnie podąży za swoimi pragnieniami. Ava to kwintesencja młodości i buntu. Historia pierwszej miłości, narodzin pożądania i przebudzenia seksualnego. Film Lei Mysius pokazuje w śmiały sposób młodą dziewczynę, która ma odwagę zbuntować się przeciwko konwencjom obyczajowym i podążać za swoją ciekawością życia i świata.

