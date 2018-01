Weekend w kinie: Cudowne dzieci

Aż trzy polskie filmy: "Atak paniki", "DJ" i "Syn Królowej Śniegu" wchodzą na ekrany kin w piątek, 19 stycznia. Wśród ośmiu premierowych tytułów są także m.in. komediodramat "Cudowny chłopak" oraz horror "Escape Room".

Dla 10-letniego Auggiego, głównego bohatera "Cudownego chłopaka", nie ma niczego bardziej niezwykłego niż "zwykły dzień w szkole". Urodzony z licznymi deformacjami twarzy, dotąd uczył się w domu pod okiem mamy. Teraz jednak zaczynając piątą klasę w normalnej szkole, ma nadzieję, że koledzy potraktują go jak zwyczajnego chłopca. Jego wygląd sprawia jednak, że staje się szkolną sensacją, a dla wielu wręcz "dziwadłem". Jedni się z niego śmieją, inni wytykają palcami, ale nikt tak naprawdę niczego o nim nie wie. Wszystko zacznie się zmieniać, gdy w szkole pojawi się nowa uczennica. Urocza Summer potrafi dostrzec w Auggiem coś więcej niż nietypowy wygląd. Wystarczy jeden przyjazny gest, jedna pomocna dłoń, by obudzić w Auggiem siłę, dzięki której będzie potrafił udowodnić, że nie tylko twarz czyni go kimś niezwykłym.