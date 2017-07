Weekend w kinie: Blondynka i małpy

Hollywoodzkie produkcje: "Atomic Blonde" i "Wojna o Planetę Małp" to najgłośniejsze spośród sześciu filmów, jakie wchodzą na ekrany polskich kin w piątek, 28 lipca.

Zdjęcie W "Atomic Blonde" nie brakuje erotycznych scen z udziałem Charlize Theron i Sofii Boutelli /materiały prasowe

Pełen akcji i odważnych erotycznych scen "Atomic Blond" Davida Leitcha, to ekranizacja kultowej graficznej powieści Antony’ego Johnstona "The Coldest City". Berlin, czasy Zimnej Wojny. Brytyjska agentka zostaje przerzucona do komunistycznego Berlina w celu odnalezienia zabójców swojego partnera i odzyskania listy podwójnych agentów. W głównej roli niezwykła Charlize Theron, w kreacji, w jakiej dotąd nie miała okazji się pokazać widzom. Na ekranie partnerują jej James McAvoy, John Goodman oraz Sofia Boutella.